В Саратове 19 февраля прошла встреча председателя комитета по ЖКХ администрации Саратова Наталии Даниленко с краеведами и членами градозащитного совета для обсуждения реконструкции фонтана «Одуванчик». Об этом сообщили в мэрии.

По проекту реконструкции фонтан обретет облик, который был у него в 1971 году вплоть до реконструкции в 1999. Это советский модернизм, квадратная форма чаши, красивые каскады и крупный «Одуванчик» в центре.

В мероприятии приняли участие Александр Ермишин, Денис Жабкин, Николай

Зайченко, Николай Ким, Владимир Лешуков и Евгений Спирин. Представил

проект Андрей Хлевин, руководитель компании «Архаус».

Они обсудили облицовку фонтана различными видами камня светлого и темного цветов, а также свето-звуковое сопровождение его работы. Собравшиеся рассмотрели возможность реставрации и размещение в сквере или на территории цирка скульптуры, которые украшают фонтан в настоящее время.