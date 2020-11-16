Расследование уголовного дела в отношении 30-летнего саратовца, обвиняемого в убийстве 22-летней жительницы Саратова продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия 12 ноября с 11:00 до 13:00 она была в гостях у своего 30-летнего знакомого в квартире на Большой Садовой улице в Саратове. Они поссорились и мужчина начал ее душить.

После он засунул тело потерпевшей в мешок и опустил в подвал под лоджией.

В тот же день близкие заявили о пропаже девушки в полицию, правоохранители отыскали труп девушки.

Согласно проведенному судебно-медицинскому исследованию, смерть девушки наступила от механической асфиксии в результате сдавления органов шеи.

По горячим следам задержали злоумышленника, который скрывался в Аткарском районе. Ему предъявлено обвинение, мужчина признал свою вину, раскаялся в содеянном и обо всем рассказал.

Его взяли под стражу до 14 января 2021 года.

Расследование продолжается.