Стала известна программа мероприятий в честь празднования дня города Саратова на 17-19 сентября. В этом году праздник порадует саратовцев семью фестивалями и множеством развлекательных мероприятий.

В первый день, 17 сентября, состоится эксклюзивный показ художественного фильма «Светлячок», вошедшего в специальную программа «Новое слово в российском кино». Также в эту пятницу жители города смогут посетить фестиваль археологии «Укек«.

На следующий день, 18 сентября, с 9:00 на Саратовском пляже стартует фестиваль пляжных видов спорта, в 10:00 — велопробеги, стартующие со стадионов «Волга» и «Спартак». Фестиваль мороженного пройдет на площади Вавилова с 10:00 до 18:00, а на площади Братьев Никитиных состоится «уДачный фестиваль» ландшафтного дизайна и флористики. Развлекательная программа «Пешеходное кольцо» развернется на протяженности проспекта Кирова и улицы Волжская, в саду «Липки» с 12:00 до 16:00 пройдет программа «Литературный Саратов».

На новом городском пляже с 12:00 до 18:00 пройдет фестиваль воздушных змеев, и с 18:00 до 20:00 фестиваль современной музыки «Волга Wawe». На аллее Роз с 13:00 до 16:00 будет работать научно-познавательная площадка «Вместе ярче». Также в этот день состоится экскурсионный тур по саратовским музеям: Радищевский музей — исторический парк «Россия — моя история» — музей Чернышевского — музей Федина — краеведческий музей. В 21:00 запустится традиционный фейерверк в честь дня города.

В заключительный день 19 сентября на площади Вавилова пройдет фестиваль оркестровой музыки «Городские фанфары». Программы «Пешеходное кольцо» и «Литературный Саратов» продолжат свою работу. С 16:00 до 20:00 повторно состоится фестиваль «Волга Wawe» на новом городском пляже.