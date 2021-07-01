2 июля по мосту «Саратов – Энгельс» вновь начнет курсировать троллейбус. Цену проезда и расписание транспорта опубликовал председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Конечными остановочными пунктами маршрута 109 станут «Железнодорожный вокзал» в Саратове и «завод «Тролза» в Энгельсе. Стоимость проезда по городу составит 23 рубля, между городами – 26 рублей.

Роман Бусаргин также отметил, что благодаря личному участию председателя Государственной думы Вячеслава Володина в целом в этом году административный центр получит 70 новых троллейбусов, выпущенных на заводе в Энгельсе. Часть из них выйдет на новый 109 маршрут.