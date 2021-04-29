В министерстве образования Саратовской области назвали дату «Последнего звонка».

Он пройдет в субботу, 22 мая. Планируется, что мероприятие состоится в традиционном формате, с соблюдением всех санитарных норм и рекомендаций Роспотребнадзора.

— Малокомплектные школы смогут пригласить обучающихся разных классов, возможно – родителей выпускников. А если речь идет о крупных школах, где невозможно разместить учеников с учетом социальной дистанции, то присутствовать на торжественной линейке смогут только выпускники и, возможно, их родители. Также в таких школах рекомендуется при необходимости разделить линейку для девятых и одиннадцатых классов, — сообщил и.о. министра образования региона Михаил Орлов.