Завтра, 4 августа, в Волжском районе Саратова ожидается масштабное отключение воды. Об этом сообщили в ООО «КВС».

Список адресов можно посмотреть здесь.

На это время для местных жителей будет организован подвоз воды по графику: 9:00–11:00 и 15:00–17:00 -Большая Горная, 100; 11:00–13:00 и 17:00–18:30 — Соборная, 22; 13:00–14:00 и 18:30–20:00 — Рогожина, 22; 9:00–11:00 — Горького, 4А; 11:00–13:00 — Советская, 11; 13:00–14:00 — Советская, 31; 15:00–17:00 — проспект Кирова, 14; 17:00–18:30 — Яблочкова, 7; 18:30–20:00 — Сакко-Ванцетти, 6/8.