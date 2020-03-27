Завтра, 28 марта, в центре Саратова на весь день отключат водоснабжение, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, в субботу из-за ввода в эксплуатацию нового водопровода у жильцов домов по адресам улица Некрасова, 39; улица Первомайская, 56А, 58, 58А, 58Б, 60, 60/1, 62/2, 64, 64Е, 72, 74, 74А, 76, 76А, 78; улица Радищева, 28; улица Соборная, 29, 40, 42В не будет холодной воды. В зоне отключения окажутся 487 жителей домов разной этажности, в том числе 81 ребенок. Также холодное водоснабжение будет отключено в ГУЗ «Областной госпиталь для ветеранов войн».

Силами ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» жителям данного района будет организован подвоз питьевой воды. Автоцистерна будет находиться на пересечении улиц Первомайской и Соборной в 12:00.