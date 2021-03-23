Завтра, 24 марта, в Саратове ожидается масштабное отключение воды из-за ремонтных работ. Об этом сообщали в ООО “КВС”.

Напомним, мэр города Михаил Исаев поручал как можно быстрее все закончить, чтобы не доставлять неудобств жителям.

Организован подвоз воды по следующим адресам:

— улица Клочкова, 81 (10:00 — 11:00);

— улица Клочкова, 79 (10:00 — 11:00);

— 1-й Станционный проезд, 7 (12:00 — 13:00; 15:00 — 16:00);

— улица Соколовая, 306 (10:00 — 12:00);

— улица Тракторная, 17/29 (12:00 — 13:00);

— улица Большая Садовая, 192/208 — 210 (13:00 — 14:00);

— улица Емлютина, 49а (15:00 — 16:00).