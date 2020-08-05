ООО «КВС» опубликовала график подвоза бесплатной воды жителям Кировского и Ленинского районов, которые на сутки останутся без воды.

В Кировском районе воду подвезут на следующие улицы: Зенитная, 12А с 10:00 до 11:30; Жуковского, 24 с 11:30 до 13:00; 1-й Магнитный проезд с 13:00 до 15:30; пересечение Наумовской и Алексеевской с 15:30 до 16:30; пересечение Лесной и Луговой с 16:30 до 18:00; проспект 50 лет Октября, 72 с 18:00 до 20:00.

В Ленинском районе будет подвоз воды на следующих улицах: Шехурдина, 8 с 10:00 до 10:30; проспект 50 лет Октября, 123А с 11:00 до 12:00; проспект 50 лет Октября, 144 с 13:00 до 14:00; Гвардейская, 20 с 15:00 до 16:00; Гвардейская, 28 с 16:30 до 17:00; Олимпийская, 9 с 17:30 до 18:30; 3-й проезд Панфилова, 1 с 19:00 до 20:00.

Напомним, С 6:00 6 августа до 3:00 7 августа два района Саратова останутся без воды.