Стали известны фирмы-подрядчики для ремонта почти 100 тысяч квадратных метров тротуара в Саратове. Замглавы администрации Максим Сиденко рассказал об изменениях.

Так, во Фрунзенском районе одной компанией будет отремонтировано 16 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Три подрядчика возьмутся за реконструкцию 55 тысяч квадратных метров тротуаров в Кировском районе.

В Ленинском районе вызвалась помочь другая фирма. Она будет отвечать за 14,5 тысяч квадратных метров. Из-за того, что ООО «Новастрой» не смогло подтвердить опыт работы, лоты были переданы ООО «СМУ-3» «Саратовавтодор».