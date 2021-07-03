Саратовское реготделение партии «Единая Россия» сформировало списки кандидатов в депутаты городской думы Саратова.
В кандидаты выдвинуты: по одномандатному избирательному округу №1 выдвинут Александр Ащеулов, по округу №2 – Виктор Марков, №3 – Марина Евсюкова, №4 – Дмитрий Орловский, №5 – Александр Мораш, №6 – Сергей Агапов, №7 – Александр Романов, №8 – Вячеслав Доронин, №9 – Илья Синицын, №10 – Марс Хаметов, №11 – Андрей Аксенов, №12 – Елена Злобнова, №13 – Павел Солопов, №14 – Олег Бучков, №15 – Владимир Островский, №16 – Юлия Видяйкина, №17 – Александр Маслов, №18 – Елена Перепелицина, №19 – Владислав Коровин, №20 – Сергей Понин, №21 – Александр Юдин, №22 — Игорь Фомин, №23 – Алексей Сидоров, №24 – Юрий Максимов, №25 – Вячеслав Тарасов, №26 – Максим Битюцкий, №27 – Олег Шаронов, №28 – Алексей Шмелев, №29 – Александр Бондаренко, №30 – Ирина Видина, №31 – Дмитрий Кудинов, №32 – Инна Буйкевич, №33 — Александр Белов, №34 – Игорь Тюрин, №35 – Юрия Ерофеев.