26 мая, в День предпринимателя, Центр «Мой бизнес» подвел итоги премии и огласил имена победителей в прямом эфире.

С приветственным словом обратился руководитель центра «Мой бизнес» Александр Марченко.

— Предприниматель – это тот человек, который каждый день должен бороться с трудностями, должен развиваться, иначе он не сможет идти вперед. Для этого созданы мы – инфраструктура поддержки предпринимательства, мы обязаны помогать вам, в том числе и в трудное время. Наша третья премия «Делай на 100» была очень активной, подано 111 заявок, это огромное количество историй: историй успеха, историй желания работать, историй желания развиваться, — отметил он

Александр Марченко поделился и планами на ближайшее время.

— Посовещавшись с коллегами, мы решили, что необходимо поддержать отрасли, которые оказались в наиболее затруднительном положении в условиях коронавируса. Новый прием заявок начнется 15 июня, будут введены новые номинации для пострадавших отраслей. Те, у кого не получилось выиграть сегодня, смогут заявиться еще раз, — говорит Марченко.

Всего на участие в премии «Делай на 100» было подано 111 заявок в пяти номинациях «Торговля», «Услуги», «Общественное питание», «Производство» и «Информационные технологии». Центр предпринимателя «Мой бизнес» выбрал 25 предпринимателей, которые получили сертификаты на 100 тысяч рублей, которые можно использовать для реализации рекламной кампании.

Заявку на получение премии могли подать действующие предприниматели Саратовской области с 15 апреля по 15 мая 2020 года. К заявке необходимо было прикрепить видео-ролик о компании и текстовую презентацию бизнеса.

Также при выборе получателей премии учитывалась скорость подачи заявки.

В номинации «Общественное питание» сертификаты получили: ИП Турская Т.В. («DoubleCoffee»), ИП Панферова Е.В. («Чайна Тайна»), ИП Карандашов Д.Ж. («22 пельменя»), ИП Сулаберидзе Д.Ш. (кафе «Сулугуни»), ИП Куликова Е.В. (кондитерская «leka cake»).

В номинации «Торговля» были выбраны: ИП Тимофеева А.И. (магазин Pure Land), ООО «Фиалка-Экспресс», ИП Абуев Д.С. (магазин мужской одежды «Sinatra»), ИП Филобокова Л.В. (магазин женской одежды), ИП Иралиева Н.М. («Цветы от Армани»).

Среди производственных компаний, получивших премию: ООО «Продвижение» (Производство дверей «Дверфь»), ИП Семёнова А.Е. (Группа производственных компаний Clever), ИП КФХ Бацман С.А., ИП Плотников Р.В. (Мастерская «WoodShop»), ИП Ковалев А.А..

ООО «Международная языковая академия», ООО «Гудзон», ИП Юрзанова О.П. (Школа иностранных языков Britania), ИП Платонов К.В. (кино-фото центр «Артлюкс»), ИП Дедова С.К. (студия видеопроизводства «Офис фильм») получили сертификаты в номинации «Услуги».

В Номинации «Информационные технологии»: ИП Колпаков К.О. (Avocado), ИП Тарасов А.А. (Университет разработки игр), ИП Шапошников А.В. (CNV Analytics), ИП Пименов Е.В. (сервисный центр Саркомп), ИП Переверзева Е. (частный детский сад «Кораблик»).

Премия «Делай на 100» вручается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области.