На съезде регионального отделения партии «Справедливая Россия» огласили список кандидатов от партии в депутаты гордумы, сообщает пресс-служба «СР».

По округу №1 за выдвижение в гордуму будет бороться Светлана Березина, по №2 – Лидия Кошматова, №3 – Николай Халин, №4 – Андрей Жбанчиков, №5 – Алексей Клопов, №6 – Александр Логинов, №7 – Игорь Журкин, №9 – Евгений Паршин, №10 – Илья Чугунов, №11 – Ольга Кофман, №13 – Алексей Бычковский, №14 – Николай Власов, №15 – Андрей Гарькавый, №16 – Олег Кучкин, №18 – Айвар Гизатуллин, №18 – Иван Удодов, №20 – Максим Самсонов, №21 – Ольга Шарко, №21 – Дмитрий Поспелов, №23 – Роман Дегтярев, №24 – Ирина Мартынова, №25 – Вячеслав Самохвалов, №26 – Роман Мельник, № 27 – Ирина Денисова, №28 – Александр Дубинин, №29 – Иван Лапшин, №30 — Алексей Палимпсестов, №32 – Артем Чеботарев, №33 – Александр Аникин, №35 – Ашот Мкоян.