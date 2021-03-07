Боле 40 тысяч жителей Саратова на сутки останутся без воды, пресс-служб регионального управления МЧС.

В зону отключения водоснабжения из-за коммунальной аварии попало 188 многоквартирных домов, 343 частных домовладения и девять социальных объектов. Без отопления и горячего водоснабжения останутся 38 домов и два соцобъекта.

Как уточняют в пресс-службе регионального управления по ЧС, в зоне отключения живет 40,925 тысячи человек.

Напомним, авария произошла из-за разгерметизации задвижки на улице Навашина, 32.