Состоялся второй этап Зимнего Чемпионата Студенческой гребной лиги. Контрольную тренировку в рамках этапа саратовский дивизион традиционно прошёл в составе из трёх вузов: Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского и Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова.

Ввиду нерабочих дней и ограничений в тренировках, этот этап вызывал у всех особенную сложность, однако каждый гребец смог показать максимально возможный результат на следующих дистанциях: 1 500, 250 и командной эстафете 4х250 метров.

По итогам второго этапа женская сборная ПИУ РАНХиГС заняла 6 место в Командном кубке среди 22 вузов по всей России, а мужская сборная расположилась на 22 месте среди 38 команд. В Саратовской области женская команда Академии находится на победном 1 месте, мужская команда занимает достойное 2 место.

— В связи с нерабочими днями команде пришлось готовиться к соревнованиям в ускоренном режиме, буквально за 2-3 тренировки, поэтому для всех эти старты были сложными. Но у нас всё получилось, сейчас мы на высоких позициях в общем рейтинге по России и будем усиленно готовиться к следующим соревнованиям. Надеемся, что в этот раз ничего не помешает прийти в достойную форму, – отметила тренер сборной по гребному спорту Поволжского института управления имени П.А. Столыпина Арина Митякина.

В декабре 2021 года состоится третий этап Зимнего Чемпионата на классической олимпийской дистанции 2 000 метров, где спортсмены снова покажут результаты тренировок и посоревнуются за первое место.