Стали известно подробности уголовного дела в отношении экс-судьи участка № 1 в Балашовском районе.

По информации СУ СКР, в настоящее время возбуждены дела по 23 эпизодам превышения полномочий и 14 — получения взяток.

Напомним, что речь идет о Татьяне Шевлягиной.

По версии следствия, с 2011 по 2014 годы она получала незаконные вознаграждения за признание права собственности на объекты недвижимости в Балашове и районе. При этом, решения выносились без возбуждения гражданско-правовых споров и соблюдения легитимности процедуры.

Нарушение действий со стороны судьи были выявлены сотрудниками СК и УФСБ области.

Судебная коллегия заочно рассмотрела ходатайство председателя СК Александра Бастрыкина и отправил Шевлягину под стражу.