В ГУ МВД России по Саратовской области прокомментировали произошедший инцидент в Балакове.

Напомним, посетители рестобара «Карабас Баробас» устроили пьяную драку со стрельбой. В социальных сетях появилось видео инцидента, произошедшего в 10-м микрорайоне Балакова. Ранее рестобар прославился участием в съёмках кулинарного шоу «На ножах» известного ресторатора из Москвы Константина Ивлева.

-4 декабря в 22:45 в кафе по между посетителями произошел конфликт, который впоследствии перерос в драку. На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции, которые установили всех участников инцидента. В отдел полиции с заявлениями о побоях обратились 4 человека. В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. Действиям граждан будет дана правовая оценка, — сообщили в полиции.