Виновником аварии, в которой по последним данным пострадали 3 человека, скорее всего является водитель легкового автомобиля.

Напомним, днем 3 января автомобиль ВАЗ-21099 столкнулся с маршрутным микроавтобусом на трассе в Саратовской области.

После столкновения автобус с пассажирами вылетел с трассы в кювет и перевернулся. Уточняется, что «Ford Transit» вёз людей по маршруту Мокроус-Саратов.

Как сообщили в региональной прокуратуре, во время ДТП пострадали три человека, в том числе двое пассажиров маршрутки — 15-летний подросток и 49-летняя женщина, а также сам водитель ВАЗ-21099. У всех медики диагностировали переломы конечностей.

В пресс-служба губернатора уточнили, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

По неподтвержденной пока информации, виновник происшествия — водитель ВАЗа находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него не было при себе водительских прав.

«Водитель легкового автомобиля ехал без водительского удостоверения, он никогда его не получал… По предварительной информации, от водителя исходил запах спиртного», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Рнее этот водитель уже был привлечен к административной ответственности за вождение автомобиля без водительских прав в состоянии алкогольного опьянения.