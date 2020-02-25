Стали известны подробности происшествия с участием автомобиля сотрудников ГИБДД. Об этом сообщает ГУ МВД.

Так, уром 25 февраля под Татищевом во время преследования патрульными ВАЗ-21093, который не останавливался по просьбе полицейских, при совершении маневра при неблагоприятных погодных условиях, преследовавший правонарушителя патрульный автомобиль ДПС потерял управление и влетел в остановку общественного транспорта после чего перевернулся в кювет.

В результате инцидента служебная машина получила механические повреждения, а находившееся в ней сотрудники не пострадали.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.