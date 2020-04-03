Стали известны обстоятельства, при которых пропала Александра Харлова из Балакова. Об этом сообщили в СУ С КР.

Ранее редакция «НС» писала, что 21-летняя девушка пропала 25 февраля, когда должна была приехать из райцентра в село Хлебновка к родителям. Она заранее позвонила домочадцам и сообщила и прибытии на такси, только домой Саша так и не доехала.

Спустя месяц следователи выяснили подробности того рокового дня. Оказалось, что пропавшая девушка вызвала такси в 23:50 и стала ждать его во дворе дома своей подруги. Прибывшему водителю она пояснила, что у нее нет денег для оплаты услуги, после чего перевозчик высадил девушку. Александра направилась к выходу со двора и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Волонтеры прекратили поиски жительницы Балаково уже через десять дней.

Сейчас по данному факту завели уголовное дело.

Напомним, что Саша ростом 165-170 сантиметров, худощавая. Последний раз была одета в белую куртку средней длины с голубыми вставками на плечах, темно-синие джинсы, красные кеды. С собой у нее был мобильник Samsung S8. Кроме того у девушки есть татуировки на предплечьях обоих рук — надпись «МАМ» и скрипичный ключ.

Если вам что-то известно о местонахождении Александры Харловой сообщите по телефону 8 (845-3) 66-92-92 или в отдел полиции Балакова по адресу: Академика Жука, 56-а.