Структурные подразделения установили подробности инцидента с подростками в Балакове.

По информации комиссии ПДН Балаковского района, компания школьников после уроков гуляла на улице Комарова, где один из учеников брызгался водой из найденного шприца. Мимо проходил пятиклассник, в которого попала вода. Мальчик попросил не брызгать в него, но в ответ прозвучал грубый ответ.

Тогда на виду у всех между подростками завязался конфликт.

В комитете образования администрации БМР добавили, что настоящее время руководство школы №6 приняло дополнительные меры по профилактике деструктивного поведения подростков. В ближайшее время в учебном заведении с ними пообщаются полицейские и психолог, а данный инцидент обсудят на общеродительском собрании.

Напомним, учащийся седьмого класса школы №6 Балакова на глазах у друзей и прохожих избил пятиклассника. Позже мама пострадавшего обратилась в правоохранительные органы.