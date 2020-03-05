Стали известны подробности нападения медика на ученика энгельсской школы. Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь районной администрации Вячеслав Пашковский.

По его словам, руководитель образовательного учреждения объяснила, что девятиклассник срывал школьную линейку: громко разговаривал, включал музыку на телефоне, не реагировал на замечания, мешая проведению мероприятия.

— На очередное замечание директора школы неоднократно нецензурно выражался в ее адрес и педагогов. Находящийся рядом медицинский работник сделала ученику замечание. Подросток отказался пройти в кабинет директора, стал проявлять агрессию и замахиваться на директора и медицинского работника, — пересказывает слова директора школы Пашковский.

Классный руководитель вызвала мать подростка в школу, однако та сослалась на загруженность на работе и не пришла на беседу. Она пообещала после праздников встретиться с директором.

Комитет образования энгельсской администрации приказал провести служебную проверку с привлечением комиссии ПДН.