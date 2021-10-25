Подвергшаяся жестокому обращению девочка пройдет медицинское освидетельствование
Как сообщили в полиции, семья ребенка установлена. Сейчас ее проверяют сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.
Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, на котором агрессивно ведущая себя женщина тащит девочку волоком по ступеням крыльца подьезда и при этом сильно кричит на дочь.
Выяснилось, что семья проживает в Энгельсе. На момент сьемки видео, мать и дочь находились в Саратове на улице Тверская.
Девочке 8 лет. Ребенок в самое ближайшее время пройдет медобследование.
По результатам врачебной комиссии будет принято решение.
Глава СКР Александр Бастрыкин взял случившееся на личный контроль.