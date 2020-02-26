Двое юношей из Саратова планировали массовый расстрел людей в школе из мести, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

На видеозаписи задержания 14-летнего и 15-летнего юношей в одном из заброшенных бомбоубежищ Саратова, виден обрез. Сами подростки во время допроса признаются, что планировали убить не менее 40 человек в одной из городских школ. Акцию они запланировали на май.

Напомним, сегодня пресс-служба регионального следственного управления СКР сообщила о задержании в Саратове двух подростков, которые планировали массовый расстрел людей. Сейчас решается вопрос об аресте юношей.

По некоторым данным одного из подростков зовут Игорь, ему 15 лет. Имя второго — Евгений, он на год моложе. Объектом их преступления должны была стать одна из школ в Кировском районе Саратова.