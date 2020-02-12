Стало известно, где нашли пропавшую 13-летнюю Ангелина Сапелкину.

ГУ МВД сообщает, что 10 февраля в полицию обратился отец девочки, который сообщил о пропаже ребенка. По его словам, в 13:00 его дочь ушла из дома на улице Сапёрная, 13 и больше не возвращалась.

В областном центре сразу же объявили розыск Ангелины. Были подключены её одноклассники, администрация, школьные педагоги и волонтёры отряда «Лиза Алерт». Во время поиска несовершеннолетней выяснилось, что девочка девочка встретилась в торговом центре со своим 16-летним другом, который пообещал по телефону своим родственникам проводить знакомую. После этого подростки перестали выходить на связь.

Вечером 11 февраля родственникам мальчика позвонила его тётя, которая рассказала, что племянник приехал навестить её в Базарный Карабулак вместе с Ангелиной. О местонахождении пропавших детей сразу же сообщили в полицию. Сбежавшие подростки рассказали, что добрались до поселка автостопом.

Информация о самовольном уходе несовершеннолетних будет передана в органы системы профилактики безнадзорности.