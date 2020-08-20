Сегодня, 20 августа, в Саратовском районе мотоциклист столкнулся с несколькими автомобилями и разбился насмерть. Ранее информационный портал «Новости Саратова» сообщал о трагедии.

Сейчас в областной ГИБДД рассказали первые подробности происшествия. На автодороге Тамбов – Пенза – Пристанное – Ершов – Озинки в 14:00 погиб 32-летний мотоциклист.

Известно, что двухколесный транспорт столкнулся с КамАЗом под управлением 53-летнего водителя и с Lada Priora под управлением 81-летнего мужчины.

Все обстоятельства выясняются.