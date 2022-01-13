В массовом ДТП у поселка Первомайское в Энгельсском районе Саратовской области погибли 3 человека.

Как сообщил интернет-изданию «Новости Саратова» руководитель управления обеспечения безопасности населения области Юрий Юрин, здесь столкнулись две «ГАЗели», одна из которых пассажирская маргрута 326К, и грузовая.

В маршрутке, ехавшей в направлении к городской ярмарке в центре города, пострадавших нет.

— Грузовая «ГАЗель» легла на бок, там тоже пострадавших нет, — уточнил Юрин.

В столкновении разбилась машина «Skoda Rapid», в которой три пассажира погибли — две женщины и один мужчина, а двое пострадали, находятся в тяжёлом состоянии.

На месте работали скорая помошь, служба спасения, ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.