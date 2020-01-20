Участники ДТП на улице Студенческая, которое произошло 19 января, вероятнее всего были пьяны. Об этом спецкорреспонденту ИА «Новости Саратова» рассказали родственники выжившего парня.

— Приятель поссорился с девушкой, они напились, сели и поехали. Итог — два трупа, еще один — между жизнью и смертью, двое детей без отца, — рассказала родственница госпитализированного пассажира, которая пожелала остаться анонимной.

Выживший 25-летний молодой человек сейчас находится в Энгельсской ГКБ №1 (БСМП). Его состояние очень тяжелое: парень получил множественные травмы и переломы. Сейчас он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Напомним, на улице Студенческая, 185 ВАЗ-2109 на скорости врезался в фонарный столб у заправки. Двое мужчина на передних сидениях скончались сразу, третьего госпитализировали.