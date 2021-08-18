Погибшей было 2 года и 8 месяцев.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, ребёнок выпал из окна 10-го этажа на улице Степная в Энгельсе глубокой ночью.

Около 3 часов ночи полиция получила сигнал о случившемся.

Судя по всему, проснувшаяся малышка оказалась у распахнутого настежь окна и облокотилась на москитную сетку.

Ребёнок упал на козырёк магазина, расположенного на нижнем этаже многоэтажки. Шансов выжить у девочки не было.

Следователи выясняют все обстоятельства происшествия и проверяют семью, в которой погибла маленькая девочка.

Как сообщили в прокуратуре, девочка на момент трагедии находилась в квартире вместе с бабушкой. Женщина уложила внучку спать и отлучилась из комнаты. Когда бабушка вернулась, кровать была пуста, а окно расспахнуто.