Сегодня стали известны подробности страшной аварии в Новобурасском районе, произошедшей 23 августа. Информацию сообщило УГИБДД по Саратовской области.

В 18:56 на 15-ом километре трассы Саратов-Тепловка-Базарный Карбулак-Балтай столкнулись два легковых автомобиля. Mercedes-Benz под управлением 42-х летней женщины столкнулся с Lada Largus под управлением женщины 46 лет.

В результате аварии 42-летняя женщина и двоя несовершеннолетних детей — мальчик и девочка, госпитализированы. Водитель, 46-летняя женщина и две пассажирки — 51-летняя женщина и 50-летняя женщина, скончались на месте ДТП.