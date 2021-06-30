Следственный комитет начал проверку по факту утопления 50-летней женщины в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, утром 30 июня 50-летняя женщина вместе с сожителем приехала на дачу, расположенную на территории Дубковского муниципального образования в Саратовском районе. Она расположилась на берегу пруда, а сожитель направился на дачу. Около 11:20 минут он пришел за ней и предложил ей идти на дачу.

Женщина согласилась, но решила напоследок окунуться. На середине водоема она внезапно начала тонуть. Мужчина бросился ей на помощь, но она скрылась под водой. Обнаружить ее собственными силами он не смог и сообщил о случившемся в полицию. Для извлечения тела женщины из воды привлекались водолазы областной службы спасения.

Проводится проверка.