Это первый случай за время работы учреждения. Об это корреспонденту «НС» рассказала заведующая детского сада.

— Воспитательница была уволена еще вчера в обед, с ней провели беседу. Девушка находилась на испытательном сроке, такая оплошность произошла из-за неопытности, — предположила заведующая.

После публикации видео в сеть, в центр пришел разбираться разъяренный отец девочки. Выяснения закончились в отделе полиции. За подобные разборки на неадекватного родителя написали заявление в правоохранительные органы. Так же на автора видео дошкольное учреждение будет подавать в суд.

В региональном минобразе отреагировали на инцидент:

— Рассмотрение обращения в социальных сетях требует дополнительной информации по данной ситуации. В этих целях комитетом по государственному контролю и надзору в сфере образования министерства образования будут проведены проверочные мероприятия.

Ранее редакция «НС» писала о жестоком обращении с ребенком в детском центре «Зайчата». Сотрудница схватила девочку за руку, подняла ее и перетащила на другое место.