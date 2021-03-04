Саратовское региональное отделение партии «Единая Россия» определила кандидатов на довыборы в областную думу. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Итоговый список кандидатов сформирован по итогам электронного голосования, которое прошло 2 марта, 350 выборщиков отдали свои голоса за участников предварительного голосования.

Секретарь регионального отделения, депутат Государственной думы Николай Панков подчеркнул, что предложения всех участников предварительного голосования будут проработаны.

— Важно сохранить связь со всеми участниками предварительного голосования. Когда партия запускала открытый отбор кандидатур, главными задачами ставили открытость и эффективность. Чтобы в нем могли принимать участие не только члены «Единой России», но и беспартийные. Наша партия единственная выбирает своих кандидатов вместе с жителями.

Участники предварительного голосования открыто проводили онлайн-встречи с партийным активом, в том числе и с представителями первичных отделений. Отмечу, прежде всего, победа — это большая ответственность перед людьми. Необходимо продолжать работу и отстаивать интересы жителей. Не нужно для этого дожидаться старта избирательной кампании. Подчеркну, предстоящие выборы должны пройти открыто и честно, — отметил Николай Панков.

Победителем по Волжскому одномандатному избирательному округу №1 стал директор театра кукол «Теремок» Александр Удалов. По Калининскому одномандатному избирательному округу №13 победил главный врач Красноармейской районной больницы Денис Баланов. В Марксовском одномандатном избирательном округе №15 победителем предварительного голосования стал директор филиала «Саратовмелиоводхоз» Сергей Чащин. В предварительном голосовании по Ершовскому одномандатному избирательному округу №19 лидером стал глава Саратовского района Иван Бабошкин.

Решение организационного комитета утвердил президиум регионального политического совета «Единой России».