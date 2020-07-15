11 июля в единую дежурно-диспетчерскую службу Советского района Саратовской области поступил сигнал о массовой гибели рыбы в реке Большой Караман. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

Сразу же после вызова на место выехала комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В реке Большой Караман были взяты пробы разных пород рыбы и направлены на исследование.

По результатам исследования стало понятно, что послужило причиной гибели рыбы: недостаток растворенного в воде кислорода и заполнение жабр сине-зелеными водорослями.

Напомним, местные жители считают, что гибель рыбы произошла из-за слива в реку химикатов с полей.