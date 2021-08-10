Сегодня, 10 августа, загорелся недавно открытый после реконструкции саратовский цирк.

Правительство Саратовской области прокомментировало причины возгорания.

— Произошло задымление конструкций купола цирка — горел утеплитель и обрешетка. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров с большой площадью задымления. Предварительно причина возгорания нарушение техники безопасности при проведении строительных работ. Животные не пострадали и были вовремя эвакуированы, — говорится в обращении.

Также стало известно, что директор цирка Татьяна Гаранина вместе со всей труппой в момент начала пожара находилась в Балтае, они давали представление в местном ДК. Сейчас она уже выехала в Саратов.