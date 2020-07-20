Сегодня в Instagram заместителя председателя правительства Саратовской области Ирины Седовой появился пост о первых результатах ЕГЭ по русскому языку.

Экзамен по русскому языку проходил в два дня – 6 и 7 июля. На данный момент известны только результаты за первый день.

В Саратовской области в первый день сдачи экзаменов на наивысший балл сдали ЕГЭ-20 человек: в Саратове – 16, Балакове – два, в Энгельсе и Новоузенске – по одному.

Теперь количество стобалльных результатов с 3 по 6 июля в регионе составляет 31.

Ирина Седова напомнила о предстоящих экзаменах и пожелала будущим студентам удачи:

— Сегодня, 20 июля, проходит экзамен по иностранным языкам и биологии. Задействовано 44 пункта проведения экзаменов. На участие в экзамене по английскому языку зарегистрировано 892 участника, по французскому языку – пять участников, по немецкому языку – 19 участников, испанский язык намерены сдавать два участника. В экзамене по биологии свои знания проверят 2,151 тысячи участников, – написала Ирина Седова.