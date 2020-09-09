Одной из самых высокооплачиваемых работ в Саратове является технолог-замерщик.

Соискателю с высшим образованием и опытом работы в строительстве готовы платить до 120 тысяч рублей. Об этом сообщают аналитики одного из сайтов с предложениями работы.

До 350 тысяч рублей может получать руководитель группы по разработке Blockchain.

Необходимо не менее пяти лет разрабатывать предложения, иметь опыт успешного управления командами разработчиков и знать английский язык. Условия работы — медицинская страховка и скидки на посещение спортзалов.

Главному конструктору-технологу готовы платить до 150 тысяч рублей. Необходим релевантный опыт работы и высшее техническое образование, иногородним кандидатам компенсируют жилье.

В топе «дорогих» вакансий также есть предложение для мастера отделочных работ с опытом работы от двух лет. Можно получать от 100 тысяч рублей.