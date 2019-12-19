Председатель комитета по туризму области Виктория Бородянская рассказала о вариантах зимнего отдыха в области.

В топе в этом сезоне остаются горнолыжные объекты, также многих привлекает зимняя рыбалка. Ею в Саратовской области занимаются почти 50 организаций. Половина из них — турбазы, остальное — частные пруды. Также в числе интересов гостей из других регионов и наших жителей значится охота, — отметила она.

Зимой также родился тренд на посещение нового аэропорта «Гагарин». Сейчас прорабатывается вопрос о более массовых посещениях в связи с большим спросом.

Всего в регионе действует порядка 100 экскурсий, 70 из которых адаптированы для зимнего отдыха. Для детей в январе будет работать «Веселый автобус», который будет проходить по елкам Саратова, во время маршрута запланирована интерактивная программа.

В снежную погоду граждане смогут посетить экологические экскурсии на Кумысной поляне. Там можно заняться активным отдыхом на лыжах, сноубордах, тюбингах, аэросанях.

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