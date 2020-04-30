Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в Саратовской области учебный год завершится раньше, сообщает пресс-служба регионального министерства образования.

Ученики классов с первого по четвертый закончат обучение 15 мая, школьник пятых-восьмых классов – 22 мая. Старшеклассники уйдут на каникулы 29 мая.

6, 7 и 8 мая школьники будут учиться в дистанционном режиме.

Основной госэкзамен для выпускников девятых классов в 2020 году пройдет с 1 июня по 31 июля. В этом году девятиклассники будут сдавать только два обязательных предмета – русский язык и математику, экзамены по предметам по выбору проводиться не будут. ЕГЭ пройдут с 8 июня по 11 июля.