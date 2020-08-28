Сегодня состоялось общероссийское родительское собрание в режиме online, на котором были объявлены темы итоговых сочинений для одиннадцатиклассников.

Министерство просвещения России огласило направления тем итоговых сочинений. Запись все еще доступна в официальной группе министерства «ВКонтакте».

Итак, в этом году выпускникам школ предлагается порассуждать на следующие направления: забвению не подлежит – нужно освятить исторические события, общественные явления, произведения искусства, память о которых не имеет срока давности; я и другие – в рамках направления будут предложены подобные темы: человек среди людей, проблема конфликта, понимания, что значит «быть собой»; между прошлым и будущим: портрет моего поколения — культурные запросы, литературные пристрастия, жизненные оценки, отношения с семьей и обществом; время перемен — тема изменений, открытий, вызовов, стоящих перед человеком и человечеством; разговор с собой — внутреннее пространство человека и словесные способы его исследования, то есть вопросы, которые человек задает себе, внутренние переживания, тема совести.