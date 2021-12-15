Составлен график работы государственных медицинских учреждений региона во время длительных новогодних праздников.

Так, с 31 декабря по 9 января терапевты в поликлиниках будут принимать пациентов ежедневно только полдня — с 9.00 до 14.00. Вызвать участкового врача на дом можно будет только с 9.00 до 13.00.

А вот врачи узких специальностей выйдут в праздники только 3 и 6 января. Хотя в минздраве уточнили, что по необходимости таких докторов могут вывести на приемы больных дополнительно.

Экстренные службы, больницы будут работать в круглосуточном режиме, как и прежде, невзирая на выходные.

Новогодние каникулы не станут помехой для вакцинации от коронавируса. Привиться все также можно будет в поликлиниках и в стационарных пунктах, и в мобильных пунктах, график работы которых сообщат дополнительно.