Выпускные вечера и последний звонки для саратовских школьников отменять не будут. Такое заявление сделали в региональном минобразе в четверг, 14 мая.

В связи с отменой массовых мероприятий из-за распространения коронавируса муниципалитетам рекомендовали провести торжественные линейки в режиме онлайн 29 мая текущего года. Это же касается и выпускных вечеров, дата которых будет определена после утверждения сроков проведения ЕГЭ.

Образовательным учреждениям нужно будет обсудить с родителями и учащимися проведение флешмобов, челленджей и акций с использованием онлайн-платформ видеоконференцсвязи.