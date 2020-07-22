Пропадавшая в Саратове Анастасия Мельникова сейчас живет в красноармейском социально-реабилитационном центре.

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загороднева рассказала, что девочка живет в семейной группе.

— Там находятся дети, которые живут какое-то время и могут пользоваться услугами специалистов, например психолога. Девочке там нравится, ее психическое состояние стабильное. В связи с пандемией не часто езжу туда, как смогу, поеду, — уточнила она.

В июне в Саратовской области разыскивали 16-летнюю Анастасию Мельникову. Напомним, о девочке ничего не было известно с 26 июня, к поискам подключались опытные следователи, криминалисты, волонтеры.

Она выходила на связь 28 июня, поиски приостанавливали. Позже следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

В итоге подростка нашли в Челябинской области.