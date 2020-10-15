Выяснилось, что предпочитают на завтрак жители Саратовской области. Об этом сообщает Саратовстат.

Отмечается, что среди тех, кто работает или учится, каждый восьмой ежедневно ест что-то по утрам. Два процента жителей региона отказываются от этой полезной привычки.

Каждый подросток в возрасте до 14 лет каждый день или несколько раз в неделю ест крупы и макароны. Две трети населения с такой же периодичностью включают в свой рацион птицу, яйца, мясо, молоко. Только у каждого третьего на столе каждый день есть свежие фрукты.

На работу каждый третий житель региона берет из дома бутерброды, каждый пятый — фрукты.