Объявлено о перекрытии улиц в Новогоднюю ночь.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, это связано с театрализованным представлением на Театральной площади.

Движение и стоянка автомобилей будет запрещена по улицам:

— Московская от Вольской до Соборной,

— Первомайская от Соборной до Радищева,

— Горького от Театральной площади до Челюскинцев,

— Радищева от Волжской до Челюскинцев,

— Театральная площадь от Радищева до Горького.

Ограничения вводятся с 18 часов 31 декабря до 3 часов 1 января. Запрет не распространяется на автомобили оперативных и аварийных служб.