Объявлено о перекрытии улиц в Новогоднюю ночь.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, это связано с театрализованным представлением на Театральной площади.
Движение и стоянка автомобилей будет запрещена по улицам:
— Московская от Вольской до Соборной,
— Первомайская от Соборной до Радищева,
— Горького от Театральной площади до Челюскинцев,
— Радищева от Волжской до Челюскинцев,
— Театральная площадь от Радищева до Горького.
Ограничения вводятся с 18 часов 31 декабря до 3 часов 1 января. Запрет не распространяется на автомобили оперативных и аварийных служб.