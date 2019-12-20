Фото: Новости Саратова/Юлия Кекова

Объявлено о перекрытии улиц в Новогоднюю ночь.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, это связано с театрализованным представлением на Театральной площади.

Движение и стоянка автомобилей будет запрещена по улицам:

— Московская от Вольской до Соборной,
— Первомайская от Соборной до Радищева,
— Горького от Театральной площади до Челюскинцев,
— Радищева от Волжской до Челюскинцев,
— Театральная площадь от Радищева до Горького.

Ограничения вводятся с 18 часов 31 декабря до 3 часов 1 января. Запрет не распространяется на автомобили оперативных и аварийных служб.

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