Будущим летом энергетики планируют перекрыть ряд улиц Саратова для ремонта теплотрасс. Сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Согласно плана работ, через две-три недели после окончания отопительно сезона «раскопки» начнутся на улицах Шевченко между Горького и Рахова, Кузнечная между Комсомольской и Некрасова и между Мясницкой и Радищева, Радищева между Челюскинцев и Кузнечной, Челюскинцев между Горького и Чапаева, Соколовая между Железнодорожной и Танкистов, Рахова между Зарубина и Большой Горной, Симбирцева от Шелковичной до Новоузенской, а также на Васильковской, 2-ая Садовой, Большой Садовой, Беговой, Степана Разина.

В Энгельсе будут копать на улице Одесская, в Балаково – на Трнавской и Свердлова.

Компания «Т Плюс» намерена расширить этот список. Сейчас получаются все необходимые согласования.

По словам директора местного филиала Александра Шудегова, срывы сроков завершения работ в прошлом году были связаны с тем, что работали подрядчики из соседних регионов, местные не все были готовы работать с такими объемами. В этом году к работам также будут привлекать силу со стороны.