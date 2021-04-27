Первое представление в Саратовском цирке состоится 3 июля, рассказала сегодня, 27 апреля, директор цирка Татьяна Гаранина.

— 1 июня подрядчики выходят из цирка, дальше его представители переезжают в обновленное здание, сейчас они живут в гостинице. 18-19 июня заезжает монтажная группа первого спектакля, 25-26 заезжает вся группа, а 3 июля будет первый спектакль, — отметила она.

Продажа билетов начнется в первой декаде июня. Спектакль будет идти два месяца, потом будет перерыв на полмесяца.

— Мы хотим привлечь сюда Марксовский цирк, чтоб эта была площадка для выступления и местной цирковой самодеятельности. Наша арена будет первым стартом в будущее, — отметила она.

Программа «Шоу цирка» будет включать в себя выступления гимнастов, жонглеров, дрессировщиков попугаев, эквилибристов. Зрители также увидят воздушный номер на ремнях.

Напомним, формально цирк открыт с 25 декабря прошлого года.