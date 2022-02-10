Сотрудники служб ФСБ, СК и МВД России выяснили, что к волне «минирований» в РФ причастны участники «сваттинговых» интернет-сообществ. «РИА Новости» сообщает, что задержаны уже 14 человек.

Организатором назвали 18-летнего гражданина Украины Антона Осипчука, студента факультета информационной безопасности киевского Национального технического университета.

-Вся история началась с того, что я вступил в одну группу. Человек мне предложил этим заняться — попробовать свою школу лжеминировать. Мои друзья, когда узнали об этом, начали мне давать заказы на это — в какой день лжеминировать школу. Я принимал оплату, переводил другим людям — и заказы исполнялись,-рассказал один из участников интернет-сообществ.