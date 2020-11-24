Губернатор Саратовской области Валерий Радаев создал комиссию, которая будет решать, кого из местных чиновников ждет сокращение.

Напомним, ранее об уменьшении числа работников госаппарата а также территориальных органах власти с 1 января 2021 года заявлял председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Комиссию возглавил вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров. Туда также входит Антон Пролеткин, первый замруководителя аппарата главы региона, замруководителя — Алексей Мудрак, председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин, и.о. министра экономического развития региона Андрей Разборов.

Валерий Радаев поручал до конца 2020 года подготовить предложения по сокращению штата госслужащих.



