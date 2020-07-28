Уволившийся с поста руководителя регионального управления ветеринарии Алексей Частов возглавил управление Россельхознадзора по Саратовской области. Об этом он сам сообщил по телефону корреспонденту информационного портала «Новости Саратова».

Напомним, Алексей Частов ушел с поста руководители регионального управления ветеринарии по собственному желанию. Его отставку принял губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Экс-главный ветеринар признался, что возглавит областной Россельхознадзор, бывший начальник которого Александр Игонькин в марте 2020 года ушел на пенсию.